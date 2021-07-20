Еврокомиссия предложила создать в ЕС орган по борьбе с отмыванием денег

Еврокомиссия (ЕК) во вторник предложила сформировать орган для борьбы с отмыванием денег в Евросоюзе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Европейская комиссия сегодня представила пакет законодательных инициатив с целью укрепления правил ЕС, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Пакет включает предложение создать новый орган ЕС по борьбе с отмыванием средств", - говорится в заявлении, размещенном на сайте ЕК.

Новое Управление по борьбе с отмыванием денег в ЕС (Anti-Money Laundering Authority, AMLA) будет следить за деятельностью "наиболее сомнительных финансовых учреждениях" в странах Евросоюза и обеспечивать координацию между органами финансовой разведки в разных государствах.