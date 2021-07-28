На юге Бельгии после сильных наводнений 14-16 июля начался мусорный кризис

Мусорный кризис начался в южной части Бельгии - франкоязычной Валлонии - после сильных наводнений 14-16 июля, в регионе переполнены все свалки, и горы строительного мусора начали сваливать на неиспользуемой автодороге А601. Об этом сообщила в среду газета Sudpresse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Газета отмечает, что в ходе работ по ликвидации последствий наводнения только в крупном промышленном городе Льеж, который, однако, не являлся основной зоной бедствия, уже собрано свыше 100 тыс. куб. м строительного мусора - обломков зданий и конструкций, мебели, уличного покрытия, ограждений, знаков, светофоров, столбов и рекламных щитов. Сельские районы, пострадавшие в большей степени, дают меньшие объемы из-за менее плотной застройки, однако мусорные потоки продолжают "течь" из зон бедствия, не прекращаясь.

Intradel - компания - оператор свалок в провинции Льеж - уже 20 июля сообщила, что все ее возможности по организованному хранению мусора исчерпаны, однако еще до этого в ходе спасательных, а затем восстановительных работ возникла острая потребность найти способ быстрого вывоза сотен тонн строительного мусора без необходимости развозить его по свалкам региона. Ситуация обострилась тем, что в зоне бедствия в первые дни ощущалась острая нехватка техники, и каждый грузовик был на счету.

Чтобы горы строительных отходов не препятствовали восстановительным работам, власти региона были вынуждены принять решение превратить в гигантскую временную свалку автодорогу А601, не использовавшуюся с 2014 года. Тогда ее закрыли из-за крайне плохого состояния дорожного полотна и нерентабельности ремонта, ввиду слабого трафика и наличия альтернативных трасс. Теперь дорога превратилась в сплошную пятикилометровую свалку, практически сплошь заваленную полутораметровыми кучами битого кирпича, расщепленного дерева, битого стекла, труб, бытовой техники. Самосвалы просто сваливают отходы на левую сторону дороги, стараясь, чтобы каждая новая мусорная гора ложилась как можно ближе к предыдущей. На дороге краской ставится время разгрузки и название населенного пункта, откуда вывезен мусор.

Никакой сортировки не происходит - все эти отходы сгребают бульдозеры и экскаваторы, и никто не может с уверенностью сказать, что могло оказаться в этих кучах: цветные металлы, ценности, оружие, токсичные вещества. В этой связи на дороге A601 дежурит полиция, которая старается пресекать деятельность сборщиков металла и мародеров, пытающихся поживиться. Однако основные силы полиции брошены на охрану разрушенных населенных пунктов, и для наблюдения за мусором особых возможностей нет.