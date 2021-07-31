В Париже на акции против санитарных паспортов применили слезоточивый газ

Французские полицейские применили в субботу слезоточивый газ в Париже против участников акции протеста против санитарных паспортов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает местное телевидение.

Беспорядки произошли в районе площади Республики. Среди прочего, там серьезно пострадал полицейский, в которого попала брошенная из толпы петарда.

Столкновения между демонстрантами и стражами порядка зафиксированы и на бульваре дю Тампль.

Демонстрации проходят и в других крупных французских городах: таких как Марсель, Лион, Ницца, Монпелье.