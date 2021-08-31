В ВОЗ не обнаружили роста циркуляции выявленного в ЮАР нового штамма коронавируса

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на настоящий момент не выявили роста циркуляции обнаруженного в мае в ЮАР нового штамма коронавируса C.1.2, и он не включен в список "вариантов, вызывающих обеспокоенность", и "вариантов, вызывающих интерес". Об этом сообщила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Она отметила, что ВОЗ находится в контакте с учеными ЮАР, которые "в июле впервые представили результаты своих изысканий о варианте C.1.2" коронавируса SARS-CoV-2. Харрис напомнила, что благодаря такому сотрудничеству организация имеет возможность "вести мониторинг и оценивать варианты по всему миру, включая этот вариант, и определять, имеется ли какой-либо риск".

Всего в мире зафиксировано около 100 случаев, когда был выявлен штамм C.1.2, продолжила официальный представитель. Впервые сообщение о нем поступило в мае 2021 года из ЮАР. По словам Харрис, "судя по всему, циркуляция C.1.2 не нарастает, и в этой связи он не был отнесен к числу вариантов, вызывающих интерес или обеспокоенность, однако мы, безусловно, следим за ситуацией".

По сообщениям из ЮАР, штамм C.1.2 был идентифицирован специалистами южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний. Ученые пришли к выводу, что этот вариант может обладать повышенной агрессивностью при одновременной более высокой устойчивости к вакцинам. Он представляет собой мутацию штамма C.1, который был идентифицирован в ЮАР в январе 2021 года.

Предметом особой озабоченности ВОЗ сейчас являются четыре штамма, включенные в группу "вариантов, вызывающих обеспокоенность". Это "альфа", "бета", "гамма" и "дельта". Они легче распространяются, вызывают более тяжелое заболевание, избегают иммунной реакции организма, а также меняют клиническую картину или же снижают эффективность применяемых против них инструментов в сфере здравоохранения, пояснили в организации. ВОЗ ведет мониторинг также штаммов "эта", "йота", "каппа" и "лямбда", относящихся к группе "вариантов, вызывающих интерес". В нее включены разновидности коронавируса с мутациями, которые имеют "серьезные изменения" и "широко распространены".