Министр образования Великобритании подал в отставку

Министр образования Великобритании Гэвин Уильямсон сообщил в среду о своей отставке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Было честью работать министром образования с 2019 года. Несмотря на сложности глобальной пандемии, я особенно горжусь реформами на качественно новом уровне, которые я провел применительно к образованию после 16 лет", - написал Уильямсон в Twitter.

Уильямсон, который ранее занимал пост главы Минобороны, подвергался острой критике за неразбериху, которая охватила британские школы в связи с отменой занятий во время пандемии коронавируса, а также со сложностями с организацией выпускных экзаменов.

На прошлой неделе он оказался в центре внимания СМИ после того, как перепутал игрока сборной Англии по регби Маро Итодже с нападающим футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" и национальной команды Англии Маркусом Рэшфордом. Министр сообщил, что провел отличный разговор по Zoom с Рэшфордом, хотя на самом деле общался с Итодже.

Своего поста лишился также министр юстиции Роберт Бакленд. "Это было честью служить этому правительству в течение семи последних лет и в качестве лорда-канцлера в течение двух последних лет. Я сильно горжусь всем, чего я достиг", - написал он также в Twitter.

Ранее официальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона подтвердил, что в среду глава правительства проведет изменения в кабмине. СМИ сообщают о том, что своего поста, вероятнее всего, лишится и глава МИД Доминик Рааб.