Германия направит дипломата в Афганистан
Правительство Германии планирует изменить отношения с действующей властью Афганистана и в ближайшие дни направит в страну дипломата Маркуса Потцеля для выяснения обстановки на месте. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает в субботу газета Welt am Sonntag.
По информации издания, Потцель будет выяснять, как немецкие дипломаты могут вернуться в стране к работе, пока на временных условиях.
Помимо этого, генпрокуратура ФРГ проверяет правовые вопросы в связи с движением "Талибан" - в Германии оно расценивается как террористическая группировка.
Названные шаги помогут облегчить ФРГ общение с властями Афганистана, считает издание.
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