В ФРГ 42 ребенка при вакцинации от ковида получили дозировку для взрослых
Сорок два жителя германского Ганновера в возрасте от 5 до 11 лет получили взрослую дозу вакцины от коронавируса. Об этом говорится в сообщении для прессы, которое во вторник опубликовал городской информационный портал, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По оценке специалистов, это не может привести к серьезным последствиям. "Побочные эффекты ограничатся жаром и реакцией на коже", - заявила представитель городского ведомства по вопросам здравоохранения Марлен Граф
Все родители были проинформированы по телефону и электронной почте, им были принесены извинения, говорится в сообщении.
В ФРГ два компонента вакцины получили почти 60 млн человек (71,1% населения). Из них ревакцинацию прошли 32,3 млн жителей (38,8%).
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