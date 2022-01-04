В ФРГ 42 ребенка при вакцинации от ковида получили дозировку для взрослых

Сорок два жителя германского Ганновера в возрасте от 5 до 11 лет получили взрослую дозу вакцины от коронавируса. Об этом говорится в сообщении для прессы, которое во вторник опубликовал городской информационный портал, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По оценке специалистов, это не может привести к серьезным последствиям. "Побочные эффекты ограничатся жаром и реакцией на коже", - заявила представитель городского ведомства по вопросам здравоохранения Марлен Граф

Все родители были проинформированы по телефону и электронной почте, им были принесены извинения, говорится в сообщении.

В ФРГ два компонента вакцины получили почти 60 млн человек (71,1% населения). Из них ревакцинацию прошли 32,3 млн жителей (38,8%).