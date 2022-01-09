Во Франции более 100 тыс. человек вышли на акции против принудительной вакцинации

Акции протеста против принудительной вакцинации и санитарных пропусков собрали в субботу на улицах французских городов 105,2 тыс. человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал CNews.

Самые крупные демонстрации прошли в Париже, где насчитали в общей сложности 18,2 тыс. участников. Также большие марши прошли в Страсбурге, Мюлузе, Кольмаре и Бордо. Всего по стране зафиксировано 179 манифестаций.

В большинстве своем акции завершились без серьезных инцидентов, однако к концу дня власти отчитались о задержании 10 человек на одной из манифестаций в Париже и еще 24 человек в других городах. В ходе стычек с агрессивными участниками шествий пострадали 10 полицейских и жандармов.

Субботние демонстрации прошли во Франции на фоне усилий правительства по ужесточению санитарных ограничений для тех, кто еще не привился от коронавируса. В четверг Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции приняло в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий замену санитарного пропуска на вакцинный, который будет выдаваться только тем, кто привился от коронавируса.

Дебаты по поводу документа в нижней палате шли несколько дней и прерывались оппозицией, в том числе из-за заявления президента страны Эмманюэля Макрона: в интервью газете Le Parisien он признался, что намерен серьезно усложнить жизнь всем непривившимся и тем, кто не пройдет ревакцинацию от коронавируса. Правительство рассчитывает, что закон все же будет принят парламентом до 15 января. С 10 января к обсуждению документа приступит Сенат (верхняя палата парламента).