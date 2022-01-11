Руководство ЕС выразило соболезнования в связи со смертью главы Европарламента

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель выразили соболезнования в связи со смертью спикера Европарламента Давида Сассоли. Соответствующие сообщения они разместили во вторник на своих страницах в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я глубоко опечалена ужасной потерей великого европейца и гордого итальянца. Давид Сассоли был страстным журналистом, выдающимся председателем Европейского парламента и, прежде всего, дорогим другом. Я скорблю вместе с его семьей", - написала глава ЕК.

В свою очередь Мишель отметил, что ЕС будет не хватать Сассоли. "Я опечален и тронут известием о смерти главы Европарламента. Он был искренним и страстным европейцем, нам уже не хватает его человеческого тепла, щедрости, дружелюбия и улыбки. Искренние соболезнования его семье и близким", - написал глава Евросовета.

Давид Сассоли умер во вторник в возрасте 65 лет в Италии. В понедельник Сассоли был госпитализирован в Италии из-за тяжелых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы. Как уточнило агентство ANSA, все запланированные мероприятия с участием главы ЕП были отменены.

В декабре 65-летний Сассоли, бывший журналист, представитель итальянской Демократической партии, объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру для переизбрания спикером ЕП, чтобы, как он объяснил, "не раскалывать европейское большинство". Срок его мандата истекал в январе.