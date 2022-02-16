ПСЖ победил "Реал" в первом матче 1/8 финала футбольной ЛЧ

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:0 победил испанский "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Парк-де-Пренс" в Париже, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Единственный гол на четвертой добавленной ко второму тайму минуте забил Килиан Мбаппе. Ответный матч пройдет 9 марта в Мадриде.

ПСЖ попал в плей-офф главного еврокубкового турнира, заняв второе место в группе A, "Реал" стал первым в квартете D. Французский клуб ни разу не становился победителем Лиги чемпионов, лучшим его достижением на турнире является выход в финал в 2020 году, в котором они проиграли германской "Баварии" (0:1).

"Реал" является рекордсменом по победам в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов (13 титулов), последний раз испанская команда добивалась успеха в 2018 году.

Всего ПСЖ и "Реал" провели между собой 12 встреч в Лиге чемпионов: на счету французского клуба пять побед, у "Реала" - четыре, три матча завершились вничью. Последний раз команды встречались в 2019 году на стадии группового этапа, первый матч завершился победой ПСЖ (3:0), второй - результативной ничьей (2:2).