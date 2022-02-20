В Польше начались польско-американские учения

Совместные польско-американские учения начались на юго-востоке Польши, сообщил в воскресенье в своем твиттере министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В выходные солдаты 18-й механизированной дивизии ("Железной дивизии") начали на юго-востоке Польши совместные учения с солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии армии США", - написал он.

"Мы последовательно усиливаем безопасность восточного фланга НАТО", - отметил польский министр.

Американские десантники были переброшены в Польшу ранее в феврале.