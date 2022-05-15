Чехия поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Прага полностью поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ленту.ru, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

Как пишет местный Novinky.cz, дипломат уточнил, что Чехия считает эти страны друзьями.

«Мы тепло приветствуем Финляндию и Швецию и поддерживаем их заинтересованность в присоединении к НАТО», — добавил он. Министр считает, что вопрос принятия двух государств в состав альянса требует времени. Сначала нужно достичь политического соглашения, объяснил он.

«Как только оно у нас будет, далее останется вопрос ратификации в национальных парламентах», — подчеркнул министр.