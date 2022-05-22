Зеленский обсудил с премьером Италии сотрудничество в оборонной отрасли

Президент Украины Володимир Зеленский в телефонном режиме обсудил с премьер-министром Италии Марио Драги сотрудничество двух стран в оборонной отрасли, необходимость ускорения 6-го пакета санкций против РФ.

Как сообщает Trend со ссылкой на Укринформ, об этом глава государства написал в Твиттере.

«Созвонились по инициативе Марио Драги. Поговорили о сотрудничестве в оборонной отрасли, о необходимости ускорения 6-го пакета санкций и разблокировании украинских портов», - отметил Зеленский.

Он добавил, что поблагодарил Италию за безоговорочную поддержку Украины на пути в Европейский Союз.