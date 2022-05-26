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Макрон намерен созвониться с Эрдоганом 26 мая

Европа Материалы 26 мая 2022 05:12
Макрон намерен созвониться с Эрдоганом 26 мая

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Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен поговорить по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщило в среду вечером агентство France-Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Разговор состоится в 11:30 утра по парижскому времени. Как отмечает агентство, одной из тем беседы может стать позиция Турции по вступлению в НАТО Швеции и Финляндии.

В среду в Анкаре прошли переговоры представителей Турции, Финляндии и Швеции, главной темой стали планы о вступлении в НАТО двух скандинавских стран.

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