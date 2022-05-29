УЕФА в срочном порядке рассмотрит ситуацию с беспорядками на финале Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) совместно с полицией, властями и Французской федерацией футбола в срочном порядке рассмотрит ситуацию с беспорядками вокруг финала Лиги чемпионов. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба УЕФА, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В субботу начало финального матча Лиги чемпионов в Париже между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом" было отложено на 37 минут из-за возникших проблем с безопасностью болельщиков при входе на стадион. Встреча завершилась победой "Реала" со счетом 1:0.

"В преддверии игры турникеты были заблокированы тысячами фанатов, купивших поддельные билеты. Это привело к скоплению болельщиков, пытавшихся попасть внутрь. Поскольку количество людей за пределами стадиона после начала игры продолжало расти, полиция разогнала их слезоточивым газом и заставила уйти со стадиона. УЕФА сочувствует тем, кого затронули эти события, и в срочном порядке рассмотрит эти вопросы совместно с французской полицией и властями, а также с Федерацией футбола Франции", - говорится в заявлении пресс-службы.