«Барселона» поздравила «Реал» с победой в Лиге чемпионов

Каталонская «Барселона» поздравила мадридский «Реал» с победой в Лиге чемпионов, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

В финале Лиги чемпионов сезона-2021/22, который состоялся 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс», мадридский клуб со счетом 1:0 обыграл «Ливерпуль». Единственный гол этой встречи оформил Винисиус Жуниор.

«Поздравляем «Реал» с титулом Лиги чемпионов, завоеванным сегодня вечером на «Стад де Франс», — указано в сообщении каталонского клуба в социальных сетях.

Стоит отметить, что «Реал» завоевал самый престижный трофей европейского клубного футбола в 14-й раз.