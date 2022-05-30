Авиакомпания Norwegian купит 50 самолетов Boeing 737 MAX 8

Авиакомпания Norwegian достигла соглашения с американской корпорацией Boeing о приобретении 50 самолетов Boeing 737 MAX 8. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте норвежской компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Авиакомпания Norwegian Air Shuttle ASA достигла договоренности с Boeing о <...> приобретении 50 самолетов Boeing 737 MAX 8. Соглашение также включает в себя опционы еще на 30 самолетов", - говорится в опубликованном заявлении.

Отмечается, что сделка должна быть заключена до конца июня, а 50 воздушных судов будут поставлены в период с 2025 по 2028 годы. Председатель правления компании Свейн Харальд Ойгард также подчеркнул, что приобретение Boeing 737 MAX 8 "позволит обслуживать клиентов компании с использованием современных топливосберегающих самолетов с применением новейших технологий, что существенно сократит углеродный след".

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало впоследствии, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы MCAS. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.