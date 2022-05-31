В Бельгии проходит национальная забастовка против роста цен

Национальная забастовка против роста цен проходит в Бельгии в день саммита глав государств и правительств Евросоюза, которые накануне приняли решение о введении частичного эмбарго на импорт российской нефти. Профсоюзы работников государственного сектора королевства требует, в частности, повысить покупательную способность и увеличить пенсии. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местный телеканал RTBF.

По всей стране закрыты коммунальные и региональные административные учреждения. В акции участвуют пожарные, работники сферы образования, а также персонал государственных телеканалов RTBF и VRT.

Уже с вечера понедельника начались перебои в движении поездов. А с самого утра вторника из-за забастовки нарушена работа всего общественного транспорта в стране: трамваи, автобусы и метро практически не работают, отменены многие маршруты междугородних автобусов.

В понедельник в ходе первого дня саммита ЕС лидеры сообщества достигли политической договоренности по шестому пакету санкций. После месяца дискуссий они смогли договориться об облегченном отложенном эмбарго на закупки нефти из России, под которое попадут только танкерные поставки, причем запрет вступит в силу не ранее конца 2022 года, трубопроводные поставки в ряд стран ЕС продолжатся. Помимо нефти, шестой пакет будет включать расширение черного списка, запрет на вещание в ЕС еще трех российских телеканалов, названия которых пока официально не озвучены, и отключение от SWIFT Сбербанка и еще двух российских банков.

Для введения этих санкций в силу они должны еще официально быть утверждены Советом ЕС и опубликованы в Официальном журнале ЕС, что произойдет позднее.