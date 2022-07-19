Сильная жара в Испании за неделю привела к смерти более 500 человек

Экстремальная жара, установившаяся в Испании, за неделю привела к смерти свыше 500 человек. Об этом сообщило агентство EFE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, Институт здоровья Карлоса III, подведомственный Минздраву, подсчитал, что с 10 по 16 июля включительно в королевстве умерли 510 человек вследствие чрезмерно высокой температуры воздуха, достигавшей 45 градусов. В большинстве случаев речь идет о лицах старше 85 лет.

Государственное метеорологическое агентство Испании повысило уровень погодной опасности в большинстве регионов до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность). В отдельных провинциях уровень тревоги повышен до самого высокого - красного (чрезвычайная опасность).