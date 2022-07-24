На Тенерифе из-за лесного пожара эвакуировали почти 600 человек

Почти 600 человек были эвакуированы из соображений безопасности из-за лесного пожара на острове Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье в Twitter региональная служба экстренной помощи.

По ее информации, "были эвакуированы 585 человек". Уточняется, что возгорание, начавшееся в четверг, уже уничтожило более 2,1 тыс. га леса. Тушение огня осложняется жаркой погодой, установившейся на острове.

Ранее в Испании из-за экстремальной жары усугубилась ситуация с природными пожарами. По данным газеты El Diario, их общая площадь в текущем году составила около 200 тыс. га.