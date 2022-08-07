Джонсон выставил на продажу лондонский дом за 1,6 миллиона фунтов

Ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выставил на продажу таунхаус в Лондоне за 1,6 миллиона фунтов стерлингов, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Трехэтажный дом с четырьмя спальнями был куплен британским экс-премьером в 2019 году за 1,2 миллиона фунтов. «Борис и Кэрри Джонсон выставили на продажу лондонский таунхаус, который они купили за 1,2 миллиона фунтов стерлингов в надежде выручить 400 тысяч фунтов стерлингов», — сообщает автор материала. Согласно изданию, изначально Джонсоны хотели сдавать таунхаус в аренду, однако так и не реализовали свои планы.

В июле этого года Джонсон объявил о своем уходе с поста премьер-министра Великобритании. По его словам, такое решение было связано с политическим кризисом и отставками членов британского правительства.

В прошлом году Джонсон захотел создать благотворительный фонд для оплаты ремонта в своей квартире. Ситуация грозила обернуться конфликтом интересов, ведь жертвования средств от богатых членов тори могут рассматриваться как получение финансовой выгоды премьер-министром.