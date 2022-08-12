«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» Роналду

«Манчестер Юнайтед», который еще некоторое время назад не хотел расставаться с португальским нападающим Криштиану Роналду, предложил его услуги туринскому «Ювентусу». Об этом в своем Twitter сообщает журналист RaiSport Паоло Паганини, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

Сообщается, что что английский клуб хотел включить Роналду в сделку по полузащитнику туринцев Андриану Рабьо, однако получил отказ.

При этом агент Роналду Жорже Мендеш продолжает звонить в «Ювентус», чтобы договориться о сделке. Стоит напомнить, что форвард выступал за туринцев с 2018 по 2021 год.

Роналду вернулся в «МЮ» в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе «МЮ» 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.

По сообщениям СМИ, португалец может продолжить карьеру в нескольких топовых клубах. Среди потенциальных мест для продолжения карьеры звездного игрока называется «Челси», «Атлетико», «Спортинг» и «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео, на котором президент мадридского «Реала» Флорентино Перес был застигнут врасплох болельщиками «сливочных». Те спросили его о подписании португальского полузащитника Криштиану Роналду. Фанаты попросили функционера вернуть футболиста в команду.