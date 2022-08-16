Шольц считает Норвегию надежным партнером в вопросе энергоснабжения ФРГ и Европы

Норвегия является надежным и безопасным партнером в вопросе энергоснабжения Германии и Европы. Об этом заявил в понедельник в Осло канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, которую транслировал телеканал n-tv, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я очень рад, что в [лице] Норвегии у нас есть безопасный, демократичный и надежный партнер по энергоснабжению Германии и Европы", - отметил Шольц. "Мы тесно сотрудничали в области энергетики в течение последних нескольких десятилетий, последних нескольких лет, на протяжении десятилетий", - добавил он. При этом глава правительства ФРГ указал, что это также касается поставок нефти и газа. "И это то, что будет продолжаться в будущем", - заверил Шольц, еще раз подчеркнув, что на Норвегию можно положиться.

В то же время канцлер заметил, что с премьером Норвегии он также обсудил вопросы взаимодействия двух стран в сфере расширения использования возобновляемых источников энергии, а также углубление сотрудничества в области обороны и в рамках НАТО.

Власти Германии стремятся снизить зависимость от поставок российского газа в свете ситуации в Украине. Одним из решений они считают ввод в эксплуатацию терминалов по приему СПГ. Так, 12 августа Шольц заявил, что в следующем году в ФРГ будет создано достаточно инфраструктуры для обеспечения газоснабжения страны. В Осло канцлер вновь повторил, что власти ФРГ рассчитывают к 2023 году построить терминалы для приема сжиженного природного газа на северном побережье Германии.