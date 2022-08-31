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Чехия окончательно ратифицировала присоединение Швеции и Финляндии к НАТО

Европа Материалы 31 августа 2022 17:15 (UTC +04:00)
Чехия окончательно ратифицировала присоединение Швеции и Финляндии к НАТО

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Президент Чехии Милош Земан подписал в среду документы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Таким образом, процесс ратификации документов о вступлении этих стран в состав Североатлантического альянса в республике завершился. Об этом сообщило Чешское телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии высказалась 27 августа за расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии. Сенат (верхняя палата) высшего законодательного органа ранее поддержал присоединение этих двух северных стран к блоку.

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