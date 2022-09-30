Внеочередной Совет ЕС по энергетике обсудит меры в связи с высокими ценами на энергию

Внеочередной Совет ЕС по энергетике соберется в пятницу в Брюсселе с целью достижения политического соглашения по предложению регламента об экстренных мерах для решения проблемы высоких цен на энергию, объявила в своем коммюнике пресс-служба совета, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В центре внимания министров энергетики стран ЕС будет выдвинутое Европейской комиссией (ЕК) 14 сентября предложение по экстренному вмешательству на энергетических рынках Европы в связи резким ростом цен, в том числе по мерам в сфере потребления электроэнергии.

"Первым ответом на борьбу с высокими ценами является снижение спроса. Это может повлиять на цены на электроэнергию и оказать общее успокаивающее воздействие на рынок", - заявили по этому случаю в ЕК.

Еврокомиссия предложила обязывающее снижение потребления электроэнергии не менее чем на 5% "в самые дорогостоящие часы потребления, когда выработка электроэнергии на газе оказывает значительное влияние на цену".

Государства-члены ЕС должны будут определить 10% часов с самой высокой ожидаемой ценой и снизить спрос в эти часы пик. Снижение спроса в часы пик приведет к сокращению потребления газа на 1,2 млрд куб. м в зимний период, подсчитали в Еврокомиссии.

Еврокомиссия также предложила, чтобы страны ЕС предприняли усилия по сокращению общего спроса на электроэнергию, по меньшей мере, на 10% до 31 марта 2023 года.

Помимо этого, ЕК выдвинула предложение временно ограничить доходы "инфрамаржинальных" производителей электроэнергии, то есть тех, кто использует технологии с более низкими затратами, такие как возобновляемые источники энергии, атомная энергия и бурый уголь, обеспечивающие производство электроэнергии по себестоимости ниже, чем у более дорогих производителей. "Эти инфрамаржинальные производители получают исключительные доходы при относительно стабильных эксплуатационных расходах, поскольку дорогие газовые электростанции повышают оптовую цену на электроэнергию", - сообщили в Еврокомиссии.

Европейская комиссия предлагает установить верхний предел "инфрамаржинальных доходов" на уровне 180 евро/МВтч. "Это позволит производителям покрыть свои инвестиционные и эксплуатационные расходы без ущерба для инвестиций в новые мощности в соответствии с нашими целями в области энергетики и климата на 2030 и 2050 годы. Доходы сверх предела будут собираться правительствами государств-членов и использоваться, чтобы помочь потребителям энергии сократить свои расходы", - говорилось в коммюнике ЕК.

Предложение включает также "солидарный взнос" от избыточной прибыли секторов ископаемого топлива, который будет использоваться для смягчения воздействия высоких цен на конечных потребителей.

"Предлагаемые меры носят исключительный и временный характер", - подчеркивают в Евросоюзе.

После дискуссии по этим аспектам "министры проведут обмен мнениями о дальнейших вариантах политики по снижению высоких цен на газ", сообщают в Совете ЕС.

Накануне чиновник Евросоюза сообщил журналистам на условиях анонимности, что большинство государств-членов ЕС желают введения "потолка" цен на газ. При этом он признал сложность данного вопроса и наличие рисков для баланса на европейском рынке газа.

Еврокомиссия представила в четверг специально к данному заседанию совета "Рабочий документ о чрезвычайном вмешательстве в газовый рынок" на 16 страницах с графиками и таблицами, в котором содержится обстоятельный анализ этого рынка и исследуется возможное регулирующее вмешательство, включая ограничение цен на весь газовый импорт в ЕС. Собеседник СМИ выразил уверенность, что этот документ станет предметом отдельной дискуссии министров энергетики стран Евросоюза.

Министры не обойдут своим вниманием инциденты с повреждением газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". Дания при участии Германии и Швеции проинформирует министров об утечках на этих трубопроводах.