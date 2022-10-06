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На побережье Греции прошла операция по спасению мигрантов после крушения судна

Европа Материалы 6 октября 2022 06:18 (UTC +04:00)
На побережье Греции прошла операция по спасению мигрантов после крушения судна

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Крупномасштабная спасательная операция проводилась у греческого острова Китира, где парусное судно со 100 мигрантами на борту налетело на скалы и затонуло из-за сильного ветра в среду вечером, сообщило агентство Associated Press (АР) со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным береговой охраны острова, в операции приняли участие суда, частные катера и спасательный вертолет. Оказать помощь пытались и местные жители, ставшие очевидцами крушения.

Власти информировали, что на данный момент спасены семь человек.

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