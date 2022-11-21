Принц Эндрю совершил тайный визит в Бахрейн

Британский принц Эндрю, которого обвиняли в изнасиловании и лишили некоторых титулов, совершил тайный визит в Бахрейн на фоне утверждений, что он якобы нацелен на роль неофициального торгового посредника между Западом и богатыми нефтью странами Персидского залива на фоне энергетического кризиса в Европе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", пишет газета The Sun, ссылаясь на источники.

Сообщается, что в придворном циркуляре — списке мероприятий, которые посещают члены королевской семьи, не была указана причина поездки, так как 62-летний герцог Йоркский больше не является ее действующим членом. Как указало издание, недавно стало известно, что он рассматривает возможность возвращения в общественную жизнь через торговую деятельность.

По информации источников, герцог Йоркский «прикидывает свои шансы» на еще один срок на посту специального представителя Великобритании по международной торговле и инвестициям (он занимал данную должность с 2001 по 2011 год). По мнению принца Эндрю, он мог бы попытаться убедить Саудовскую Аравию увеличить производство нефти.

При этом другие источники рассказали, что он мог находиться в Бахрейне на отдыхе в качестве почетного гостя, «финансируемого частными лицами». Также существуют предположения, что герцог Йоркский рассматривает Ближний Восток как безопасное убежище, где он мог бы обосноваться, поскольку его репутация в Соединенном Королевстве подорвана.