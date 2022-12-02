ЕС готов обсудить снижение потолка цен на газ на €11 за МВт·ч

Новое предложение о сниженном на €11 за МВт·ч потолке цен на газ, с изначальных €275 до €264 за МВт·ч, будет обсуждаться в преддверии чрезвычайного заседания министров энергетики стран ЕС 13 декабря. Как сообщает в пятницу агентство ANSA со ссылкой на источники в Брюсселе, с такой инициативой выступила председательствующая Чехия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, в новом предложении сокращается с двух недель до пяти дней срок, в течение которого цены должны быть выше указанного уровня, чтобы ввести механизм ограничения в действие. Речь идет об Амстердамской бирже, основной торговой площадке для голубого топлива, определяющей цену на газ в ЕС. При этом несколько стран, включая Бельгию, Грецию, Италию, Польшу и Словакию, работают над предложением по введению потолка на уровне €160, или так называемого динамического коридора.

Ранее большинство стран, в том числе Италия, выразили неудовлетворенность предложением ЕК по потолку цен на газ, назвав указанный уровень - €275 за МВт·ч - слишком высоким, а механизм регулирования недейственным, потому что его активизация предусмотрена при маловероятных условиях.

При этом Рим предупредил, что за подобное предложение не проголосует. Министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин не исключил, что можно отказаться от цифрового потолка цен на газ, определив параметры для вмешательства при повышении стоимости газа. Известно, что против установления потолка цен на газ возражают Германия и другие страны Северной Европы отчасти из-за опасений, что при введении такой меры ЕС перестанет быть привлекательным рынком для поставщиков, которые перенаправят поставки по другим направлениям, создав дефицит.