В связи с метеопредупреждением на острове Искья эвакуировали более 1 тыс. человек

Порядка 1,3 тыс. человек были эвакуированы на южном острове Искья в Италии из-за ухудшающихся погодных условий, там был объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Об этом сообщил в пятницу телеканал Sky TG24, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По оценкам метеорологов, в ближайшие несколько часов на острове выпадет более 40 мм осадков.

В минувшую субботу на острове в Неаполитанском заливе прошли ливни, они спровоцировали наводнения. В результате схода оползня погибли 11 человек, почти 300 жителей остались без крова.