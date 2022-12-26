Более 50 человек отравились аммиаком в Сербии из-за схода поезда с рельсов

Поезд с аммиаком сошел с рельсов на юго-востоке Сербии 25 декабря. Авария привела к отравлению более 50 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на местные власти.

По информации от мэра города Пирот Владана Васича, вследствие утечки аммиака зарегистрирован «51 случай отравления».

«Семь человек были доставлены в больницу в (городе. — «Газета.Ru») Ниш», — сказал градоначальник.

Полиция Сербии сообщила, что состав сошел с рельсов вечером, из-за чего произошла утечка аммиака и выброс большого количества газа в атмосферу.

Власти просят местных жителей не покидать свои дома.