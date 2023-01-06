Mercedes-Benz намерен создать свою сеть зарядных устройств для электромобилей

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz намерен построить собственную сеть зарядных устройств для электромобилей по всему миру - в странах Северной Америки, Европы и в Китае. Об этом сообщил в четверг новостной портал Heise online, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, компания планирует создать более 10 тыс. пунктов быстрой подзарядки для электромобилей до конца 2030 года. Первые станции появятся в течение года в Северной Америке, причем они будут доступны не только для автомобилей Mercedes-Benz, но и для машин других марок.

"Мы не хотим наблюдать и ждать, пока они будут построены. Мы сами создадим глобальную сеть быстрой подзарядки [электромобилей]", - приводит портал слова главы концерна Ола Кэллениуса. По его словам, компания готова инвестировать в это только в Северной Америке более €1 млрд. До 2027 года в США и Канаде, как планируется, будут созданы примерно 400 станций с 2,5 тыс. зарядками.

Сейчас идут переговоры с партнерами в Европе и Китае о создании такой же сети, они пока не завершены.