В Финляндии заявили о готовности вступить в НАТО, не дожидаясь Швеции

Финляндия вступит в НАТО, не дожидаясь Швеции, если присоединение последней к военному альянсу будет заблокировано Турцией, заявил в субботу агентству Associated Press министр обороны Финляндии Микко Савола, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Нет, в таком случае мы вступим (в НАТО - ИФ)", - сказал Савола, отвечая на вопрос, будет ли приостановлен процесс вступления в альянс, если Швеция не получит одобрения Турции.

Он добавил, что Хельсинки предпочли бы вступить в альянс одновременно со Стокгольмом.

"Швеция - наш ближайший партнер. Почти каждую неделю наши силы обороны тренируются вместе. Это очень глубокое сотрудничество, и мы полностью доверяем друг другу. Но сейчас все в руках Турции", - отметил министр.