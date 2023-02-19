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В Финляндии заявили о готовности вступить в НАТО, не дожидаясь Швеции

Европа Материалы 19 февраля 2023 02:32 (UTC +04:00)
В Финляндии заявили о готовности вступить в НАТО, не дожидаясь Швеции

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Финляндия вступит в НАТО, не дожидаясь Швеции, если присоединение последней к военному альянсу будет заблокировано Турцией, заявил в субботу агентству Associated Press министр обороны Финляндии Микко Савола, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Нет, в таком случае мы вступим (в НАТО - ИФ)", - сказал Савола, отвечая на вопрос, будет ли приостановлен процесс вступления в альянс, если Швеция не получит одобрения Турции.

Он добавил, что Хельсинки предпочли бы вступить в альянс одновременно со Стокгольмом.

"Швеция - наш ближайший партнер. Почти каждую неделю наши силы обороны тренируются вместе. Это очень глубокое сотрудничество, и мы полностью доверяем друг другу. Но сейчас все в руках Турции", - отметил министр.

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