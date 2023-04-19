Макрон намерен продолжить поездки по стране несмотря на уличные протесты во время визитов

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен продолжать поездки по стране несмотря на уличные протесты во время его посещения нескольких коммун восточного региона Гранд-Эст. Об этом сообщила радиостанция France Info, которая ведет трансляцию визита, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я слышу недовольство, но я ничего другого и не ожидал, - сказал Макрон во время прогулки по улицам коммуны Селеста. - Однако это не помешает мне продолжить поездки по стране, потому что мы должны идти вперед".

Выстроившиеся вдоль маршрута прогулки президента жители коммуны попытались освистать главу государства. "Есть конституция и есть президент, который принимает решения, - продолжил глава государства. - Есть парламент, который принимает или не принимает законопроекты. Все очень просто".

Ранее, когда президент приехал на деревообрабатывающее предприятие Mathis в соседней коммуне Мюттершольц, там на некоторое время было отключено электричество. Это было сделано также, чтобы выразить несогласие с пенсионной реформой.

Недовольные пенсионной реформой во Франции члены профсоюзов вышли на площадь перед мэрией коммуны. Часть собравшихся стала бить в пустые кастрюли, выражая таким образом свое несогласие с пенсионной реформой и приездом Макрона. Полиция оттеснила демонстрантов с площади, потому что префектура запретила проведение манифестаций в день визита Макрона.

"Не кастрюли заставляют Францию двигаться вперед", - отреагировал президент Пятой республики на эту форму протеста.