В Италии заявили, что газохранилища страны заполнены более чем на 60%

Газовые хранилища в Италии заполнены более чем на 60%. Такие данные во вторник привел министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности республики Джильберто Пикетто-Фратин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С [установкой регазификатора в] Пьомбино мы получим дополнительно 5 млрд куб. м газа, что будет способствовать нашей безопасности в зимний период (2023-2024 годы). В настоящий момент уровень заполнения хранилищ превышает 60%", - приводит его слова агентство ANSA. Министр добавил, что "уже сегодня Италия экспортирует" газ в том числе в Австрию. "В Австрию мы отправляем то, что получаем из России", - сказал Пикетто-Фратин, уточнив, что из России в республику сейчас поступает "около 20 млн кубометров".