Сунак и Байден обсудят укрепление оборонного сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в среду совершит визит в США, где планирует обсудить с президентом Джо Байденом и конгрессменами укрепление экономического и оборонного сотрудничества между двумя странами, передает Trend со ссылкой на пресс-службу премьера.

Стороны намерены активизировать сотрудничество в защите ключевых отраслей и цепочек поставок от возможных угроз.

Отмечается, что существующие прочные отношения между Великобританией и США делают их идеальными партнерами для совместной борьбы с современными вызовами.