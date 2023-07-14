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Венгрия начнет получать газ из Катара с 2027 года

Европа Материалы 14 июля 2023 15:28 (UTC +04:00)
Венгрия начнет получать газ из Катара с 2027 года

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия планирует начать получать сжиженный природный газ (СПГ) из Катара с 2027 года. Это было объявлено на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Катаром, сообщает Trend.

Сийярто отметил, что энергетическая безопасность может стать важной сферой сотрудничества между двумя странами, предоставляя реальную возможность поставок катарского СПГ в Венгрию начиная с 2027 года. Он также отметил, что переговоры об этом уже ведутся.

Глава МИД подчеркнул, что регион Персидского залива является самым быстрорастущим регионом в мире, и сотрудничество с ним явно соответствует интересам всех, кто стремится поддержать экономический рост в текущих сложных условиях.

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