БАКУ /Trend/ - Франция покинула свою единственную военную базу в Кот-д'Ивуаре.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сообщается, что французская армия на протяжении десятилетий сохраняла военное присутствие в данном государстве, а ее уход с военной базы расценивается как продолжение тенденции африканских стран к сокращению военного сотрудничества с Францией. После того, как в ходе мероприятия на этой военной базе был поднят флаг Кот-д'Ивуара, министры Франции и Кот-д'Ивуара подписали соответствующие официальные документы.

Новость о том, что французский военный контингент покинет военную базу в стране, Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара объявил еще в декабре прошлого года.

Отметим, что на военной базе Порт-Буэ личный состав французской армии насчитывал около 1000 солдат.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!