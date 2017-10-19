Армия Израиля атаковала огневую точку в Сирии в ответ на упавший снаряд

Израильские войска атаковали огневую точку на территории Сирии в ответ на выпущенный оттуда снаряд, который упал на контролируемой еврейским государством части Голанских высот, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии.

По данным местных СМИ, целью ответного удара стала позиция сирийских правительственных войск. Сами военные не уточняют, по кому они вели огонь, но называют "сирийский режим" ответственным за любые агрессивные действия с территории соседнего государства.

"В ответ на снаряд, который ранее сегодня упал на территории Израиля, армия атаковала источники огня на сирийской части Голанских высот", - сказано в сообщении.

С израильской стороны, где снаряд упал на пустыре, потерь нет. О результатах ответного огня военные пока не сообщают. Трансграничный обстрел в армии признают случайным перелетом в ходе боев сирийских правительственных сил с отрядами оппозиции, но все равно называют недопустимым посягательством на израильский суверенитет.