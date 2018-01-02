Израильские ВВС атаковали позиции ХАМАС

2 января 2018 05:10 (UTC+04:00)

Израильская авиация атаковала на юге сектора Газа военный объект, принадлежащий движению ХАМАС, в ответ на новый ракетный обстрел с территории анклава, сообщила армейская пресс-служба, передает РИА Новости.

"В ответ на ракету, выпущенную в сторону Израиля ранее сегодня вечером, самолет ВВС Израиля нанес удар по военному объекту, принадлежащему террористической организации ХАМАС на юге Газы", - говорится в сообщении представителя армии обороны Израиля в Twitter.

Обстрелы израильской территории из сектора Газа заметно участились после решения США признать Иерусалим израильской столицей. Ответственность за обстрелы Израиль возлагает на правящее в секторе Газа движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями.

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