Израильские ВВС атаковали позиции ХАМАС

Израильская авиация атаковала на юге сектора Газа военный объект, принадлежащий движению ХАМАС, в ответ на новый ракетный обстрел с территории анклава, сообщила армейская пресс-служба, передает РИА Новости.



"В ответ на ракету, выпущенную в сторону Израиля ранее сегодня вечером, самолет ВВС Израиля нанес удар по военному объекту, принадлежащему террористической организации ХАМАС на юге Газы", - говорится в сообщении представителя армии обороны Израиля в Twitter.



Обстрелы израильской территории из сектора Газа заметно участились после решения США признать Иерусалим израильской столицей. Ответственность за обстрелы Израиль возлагает на правящее в секторе Газа движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями.





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