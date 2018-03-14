В Израиле рассказали о сотрудничестве с Россией по урегулированию в Сирии

14 марта 2018 12:04 (UTC+04:00)

Израиль контактирует с Россией, чтобы добиться вывода шиитских подразделений из южной зоны деэскалации в Сирии, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в РФ Гарри Корен.

"Мы прекрасно знаем содержание этого соглашения, и с нами консультируются, в том числе и в Москве, и будем надеяться на скорую реализацию договоренностей. Я предпочитаю не вдаваться в детали, но могу подтвердить, что этот вопрос затрагивается и на высшем государственном уровне, и на рабочем – в тех контактах, которые ведутся по линии МИД и Минобороны", — сказал Корен.

"Для нас важно любое сотрудничество с международным сообществом, включая и Россию, США, которое может привести к шиитских подразделений из Сирии",- подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
«Газпром» будет осуществлять геологоразведочные работы в Узбекистане
Энергетика 13:19
Чавушоглу: Президенты Турции и России встретятся 3 апреля в Анкаре
Турция 13:06
Лавров назвал тему встречи с турецким коллегой
Россия 12:47
По рождаемости Израиль впереди всех развитых стран
Израиль 11:23
"Зарубежнефть" первая из российских компаний подпишет два контракта с Ираном
Экономика 11:14
Турция осуждает подрыв кортежа палестинского премьера
Арабские страны 13 марта 18:54
Cирийские войска обнаружили опасные химикаты на базе боевиков в Восточной Гуте - СМИ
Арабские страны 13 марта 18:42
Чавушоглу сравнил отношения Турции с Россией и Западом
Турция 13 марта 15:53
Азербайджан, Иран и Россия создают совместный энергокоридор
Энергетика 13 марта 15:42
Чавушоглу: Труция не будет использовать С-400 в ходе операции в Сирии
Турция 13 марта 13:48
В Турции назвали дату закладки фундамента АЭС "Аккую"
Турция 13 марта 13:43
Весна идёт! И не только по Абшерону, но и по Израилю! (ФОТО)
Культура 13 марта 13:39
Главы МИД РФ и Турции обсудят перспективы упрощения визового режима между странами
Турция 13 марта 13:01
Ашхабад ожидает президента РФ с официальным визитом
Туркменистан 13 марта 12:41
Почтовый банк Израиля подал запрос на предоставление банковских услуг в полном объеме
Израиль 13 марта 12:34
Путин внес в Госдуму договор о военно-техническом сотрудничестве с Кыргызстаном
Кыргызстан 13 марта 09:18
В НАТО заявили о поддержке безопасности Турции от ракетных угроз из Сирии
Турция 12 марта 17:55
Деловой центр Азербайджана в Астрахани получит налоговые преференции
Бизнес 12 марта 13:39