В Израиле в преддверии 70-летия образования государства чтят погибших в войнах и терактах

Двухминутная сирена прозвучала в среду в Израиле, призвав граждан почтить память павших в войнах за еврейское государство и погибших в результате терактов. На время сирены в стране полностью остановился транспорт, многие водители и пассажиры вышли из машин, чтобы стоя почтить память погибших, сообщает ТАСС.

Вслед за этим по всей стране начались траурные церемонии на местах захоронений и у мемориалов. Главные мероприятия проводятся на горе Герцля в Иерусалиме с участием премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента страны Реувена Ривлина.

Начало Дню памяти павших в войнах за Израиль и жертв терактов положил накануне вечером траурный митинг, который состоялся на территории иерусалимского мемориала "Яд-Лебаним" с участием премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Вечером прозвучала первая поминальная сирена продолжительностью в одну минуту. Сразу после сирены на площади у Стены плача в Старом городе Иерусалима прошла государственная церемония поминовения с участием президента еврейского государства Ривлина и начальник Генштаба израильской армии Гади Айзенкота, а также родственников павших.

Каждый год в Израиле в этот день публикуются данные обо всех погибших в войнах и конфликтах на этой земле, включая членов подпольных организаций времен британского мандата, охранников поселений, солдат, полицейских и сотрудников спецслужб. Отсчет ведется с 1860 года, когда евреи, приехавшие из Европы, начали селиться вне стен Старого города в Иерусалиме. В настоящее время в этом списке погибших числятся 23 тыс. 645 человек. Список гражданских лиц, ставших жертвами террора, ведется с момента провозглашения независимости Государства Израиль 70 лет назад, сейчас в нем имена 3134 израильтян и 122 иностранцев.

День памяти павших в войнах за Израиль и жертв терактов завершится вечером в среду в соответствии с еврейским календарем, где дни отсчитываются от заката до заката. Он отмечается 5-го числа иудейского месяца ияр и предваряет главный государственный праздник Израиля - День независимости. Траур по погибшим в войнах и терактах служит тому, чтобы все жители страны осознали цену, заплаченную за обретение государственности.

Декларация независимости Израиля была подписана 14 мая 1948 года, что соответствовало в тот год пятому числу месяца ияр по еврейскому лунному календарю, считающему дни от заката до заката. 5 ияра в 2018 году приходится на период с заката 18 апреля до заката 19 апреля. Уже 15 мая 1948 года Лига арабских государств объявила Израилю войну, и сразу пять арабских государств - Египет, Ирак, Ливан, Сирия и Трансиордания - напали на еврейское государство. Так началась Первая арабо-израильская война, получившая в Израиле название "Война за независимость".

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