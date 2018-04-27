Наводнение на юге Израиля унесло жизни 9 человек

27 апреля 2018 17:56 (UTC+04:00)

Израильская национальная медицинская служба и армия обороны Израиля подтвердили, что 25 израильских студентов попали под удар водной стихии, 9 из них погибли, один пропал без вести, передает Синьхуа.

Сообщается, что 25 студентов, которые вскоре должны были поступить на военную службу, унесло наводнением во время туристической поездки по пустыне Негеф на юге страны. Полиция и армия направили на место происшествия медицинские и спасательные отряды, войска специального назначения и 6 вертолетов. 15 студентов удалось спасти, 9 погибли, один пропал без вести.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал сообщение в "Твиттере", в котором выразил соболезнования родным погибших и сочувствие семьям пострадавших студентов.

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Azernews Newspaper
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