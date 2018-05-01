Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не хочет войны с Ираном, несмотря на секретную иранскую ядерную программу, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

"Никто не ищет подобного развития событий. Именно Иран меняет правила в регионе", — заявил премьер, отвечая на вопрос, готовится ли Израиль к войне с Ираном.

Ранее Нетаньяху рассказал, что в распоряжение Израиля попал полутонный архив — порядка ста тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у ядерной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад". По словам премьера, если бы информация о секретной ядерной программе Ирана стала известна в 2015 году, то ядерная сделка бы не состоялась.

Нетаньяху подчеркнул, что ядерная сделка выгодна Ирану, потому что даст ему неограниченное количества урана и не затрагивает баллистические ракеты, в которых они могут перевозить ракеты. Он добавил, что Иран обладает огромными знаниями по производству бомб, которые он может применить очень быстро, если захочет.

По словам министра, ядерная сделка не сделает Иран более умеренным или пацифичным. Нетаньяху также подчеркнул, что сам Израиль не принимал на вооружение ядерное оружие.

Обличительное заявление Нетаньяху прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей, достигнутых три года назад с Ираном по поводу его ядерной программы. Россия является одной из шести стран, которые подписывали атомную сделку.

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