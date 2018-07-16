Безопасность нового аэропорта в Израиле обеспечат военные разработки

16 июля 2018 16:41 (UTC+04:00)

Новый аэропорт вблизи курортного города Эйлат сооружается по самым строгим стандартам безопасности и оборудован по последнему слову техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Израиля.

Защиту пассажиров обеспечат новейшие военные разработки и технологии будущего, уточняется в сообщении.

По информации пресс-службы ведомства, 16 июля в новый международный аэропорт "Рамон" в тестовом режиме приземлился первый самолет израильской авиакомпании Arkia. "Аэропорт "Рамон" — проект национальной важности и первый гражданский аэропорт в Израиле" — цитирует пресс-служба министра транспорта и разведки Исраэля Каца.

Пропускная способность южных воздушных ворот Израиля будет около двух миллионов пассажиров в год. Это весьма актуально для страны, судя по опубликованному докладу министерства туризма, где говорится, что уже в первом полугодии 2018 года Израиль принял свыше 2 миллионов туристов.

Как утверждают в министерстве транспорта, аэропорт "Рамон" станет одним из самых охраняемых в мире. Работы по созданию защитных сооружений уже завершены. Высокий укрепленный забор протяженностью 34 километра, средства мониторинга и видеонаблюдения, а также новейшие системы связи обеспечат безопасность десятков тысяч пассажиров и позволят круглосуточно наблюдать за происходящим вокруг аэропорта.

Воздушный порт отделяют от израильско-иорданской границы всего несколько десятков метров, поэтому все действия по установлению средств защиты на объекте проводились в тесном сотрудничестве с силовыми службами соседней страны. По сведениям источника из оборонного ведомства Израиля, для защиты взлетающих и садящихся лайнеров от возможной атаки переносными зенитными ракетами между границей и взлетной полосой установлено дополнительное заграждение – тонкая стальная решетка высотой 26 метров – это самое высокое заграждение в стране.

Полностью "Рамон", как заявлено, будет готов к зимнему сезону для приема всех типов воздушных судов из Европы и России. Одновременно, как подчеркивают в ведомстве, он является альтернативным аэропортом в случае чрезвычайной ситуации.

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