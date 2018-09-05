Силы ООН провели патрулирование пункта пропуска между Сирией и Израилем на Голанах

Подразделения Сил ООН по наблюдению за разъединением (United Nations Disengagement Observer Force, UNDOF) провели патрулирование пункта пропуска между Сирией и Израилем в демилитаризованной зоне на Голанских высотах, передает ТАСС.

Как сообщил заместитель командующего группировкой войск РФ в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко, безопасность миротворцев обеспечивала российская военная полиция.

"Мы находимся в районе Эль-Кунейтры, где силы UNDOF проводят рекогносцировку пункта пропуска с территории, подконтрольной Сирии, на территорию, подконтрольную Израилю", - сказал он.

Генерал отметил, что цель этого мероприятия - восстановить работу пункта пропуска через трассу М-7. Во время вооруженного конфликта в Сирии эти территории были захвачены боевиками и представителям сил ООН, штаб которых расположен в Дамаске, приходилось ездить в Израиль через Ливан.

"Флаг России здесь является гарантом безопасности во всей демилитаризованной зоне. Нахождение российской военной полиции гарантирует безопасность жителям провинции Эль-Кунейтра", - подчеркнул Кураленко.

Генерал-лейтенант также заявил, что тяжелое вооружение, принадлежавшее боевикам, в демилитаризованной зоне полностью отсутствует благодаря работе российской военной полиции.

"За время работы российской военной полиции в демилитаризованной зоне произошло значительное улучшение обстановки. Благодаря этой работе изъято большое количество оружия и боеприпасов, и сегодня я с уверенностью могу сказать, что в демилитаризованной зоне тяжелого вооружения уже нет", - сказал он.

Генерал добавил, что в указанном районе еще могут оставаться небольшие склады легкого вооружения и ручного стрелкового оружия. "Работа российской военной полиции продолжается. Мы продолжаем совместное военное патрулирование [демилитаризованной зоны] с силами UNDOF", - отметил он.

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