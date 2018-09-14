Израиль прекратил гумпомощь соседним сирийским районам

14 сентября 2018 09:34 (UTC+04:00)

Израильские военные прекратили гуманитарную помощь соседним районам Сирии с возвращением их под контроль правительственных сил, объявила армейская пресс-служба, передает РИА Новости.

За два года операции "Добрый сосед" израильтяне приняли на лечение тысячи сирийцев и переправили через границу множество тонн всевозможных припасов — от продовольствия и подгузников до электрогенераторов и автомобилей.

"После двух лет оказания комплексной, разноплановой и масштабной гуманитарной помощи тысячам сирийских граждан командование операции "Добрый сосед" завершило свою деятельность… Гуманитарная кампания окончилась с возвращением сирийского режима на юг соседней страны", — сообщили военные.

Минувшим летом сирийские правительственные силы вернули себе контроль в том числе над линией разъединения с Израилем, вытеснив оттуда отряды оппозиции.

Военные подсчитали, что за время гуманитарной операции, начавшейся в августе 2016 года, в Сирию из Израиля были доставлены 1,7 тысячи тонн продовольствия, 350 тонн одежды, 26 тысяч контейнеров с медицинским оборудованием, 49 тысяч пачек детского питания и 8,2 тысячи упаковок "памперсов", 1,1 миллиона литров топлива, 630 палаток, 40 автомобилей и 20 генераторов.

В израильских клиниках прошли лечение 4,9 тысячи раненых сирийцев, в том числе 1,3 тысячи детей. Порядка семи тысяч пациентов из соседней страны приняла полевая поликлиника, которая была развернута прямо на границе.

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