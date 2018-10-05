Нетаньяху: Израиль будет жестко отвечать на любые атаки из сектора Газа

5 октября 2018 20:01 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в пятницу, что еврейское государство будет предпринимать жесткие шаги в ответ на любые нападения из сектора Газа. Соответствующее заявление он сделал в пятницу на встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, сообщила канцелярия главы израильского кабмина, передает ТАСС.

"Премьер-министр заявил, что Израиль будет предпринимать жесткие шаги в отношении сектора Газа в ответ на любые действия, направленные против жителей Израиля", - говорится в распространенном в пятницу ведомством главы израильского кабмина коммюнике.

Ранее в пятницу министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман призвал правящее в палестинском приморском анклаве движение ХАМАС к сдержанности. "Тишрей, месяц осенних праздников, прошел именно так, как и был запланирован: без активных боевых действий, - написал он в Twitter. - При этом устраивавших беспорядки на границе с сектором Газа мы заставили заплатить за это очень высокую цену. Однако праздники закончились, и я рекомендую главарям ХАМАС учесть это".

Израильская армия в четверг начала стягивать к сектору Газа дополнительные подразделения для отражения возможных нападений в ходе набирающих обороты палестинских протестов на границе анклава. Палестинцы уже несколько месяцев проводят акции протеста в Газе в рамках начавшегося в конце марта "Марша возвращения". С 30 марта в стычках на границе Газы с Израилем погибли около 200 арабов, свыше 19 тыс. пострадали.

В приграничных столкновениях был убит один израильский военнослужащий.

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