Израиль рассказал ООН о недостроенных туннелях Хизбаллы

После интервью генсека Хизбаллы Хасана Насраллы ливанскому спутниковому телеканалу «Аль-Маядин», Израиль предоставил ООН подробные сведения о подземной инфраструктуре «Хизбаллы», которая не была уничтожена в ходе операции «Северный щит», передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

Насралла, в ходе подробного интервью сказал, что уничтожение 6-ти туннелей не влияет на планы «Хизбаллы» завоевать Галилею, так как Израиль не знает и 10 процентов того, что построено. Он заявил, что строительство туннелей началось еще до Второй ливанской войны.

В ответ Израиль предоставил ООН отчет о всех подземных сооружениях в Ливане, в том числе, о туннелях, которые не были уничтожены, потому что не доходят до израильской границы.

Строительные работы в этих туннелях прекратились в декабре, когда началась операция «Северный щит».

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