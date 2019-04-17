Президент Израиля поручил формирование правительства Биньямину Нетаньяху

Президент Израиля Реувен Ривлин поручил в среду формирование правительственной коалиции по итогам состоявшихся 9 апреля парламентских выборов главе партии "Ликуд" и действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Трансляцию церемонии из резиденции президента в Иерусалиме вела государственная израильская телерадиокомпания Kan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После консультаций с лидерами и представителями партий, прошедших в парламент, 65 парламентариев (из 120 - прим. ТАСС) рекомендовали вас", - сказал Ривлин Нетаньяху после подписания указа о поручении ему формирования будущего кабинета министров. Закон отводит Нетаньяху 42 дня на формирование правительственной коалиции и создание пятого в карьере и четвертого подряд с 2009 года правительства.

"У назначенного депутата будет 28 дней, чтобы сформировать новое правительство для Израиля. При необходимости президент может выделить [на формирование коалиции] до 14 дополнительных дней", - указали ранее в канцелярии Ривлина.

Ранее 17 апреля глава ЦИК Израиля Ханан Мельцер вручил Ривлину официальные результаты подсчета голосов после состоявшихся 9 апреля парламентских выборов. 15 и 16 апреля президент провел консультации с представителями 11 прошедших в Кнессет партий.

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