В Израиле представят экспериментальный беспилотник-дрон

21 мая 2019 16:34 (UTC+04:00)

Исследователи из Университета имени Бен-Гуриона в Негеве на Международной конференции по робототехнике и автоматизации во вторник представят экспериментальный беспилотник, который летает как квадрокоптер, едет по пересеченной местности и может втиснуться в труднодоступные места, сообщает Trend со ссылкой на Агентство Mignews.com

FSTAR был разработан профессором университета Бен-Гуриона Дэвидом Зарруком и его учеником Ниром Мейри.

Уникальный дрон может приспосабливаться от полета к вождению, регулировать свою ширину, чтобы протискиваться в труднодоступных местах, подниматься по стенам и преодолевать большие препятствия. Он может двигаться со скоростью 2, 5 метра в секунду, сохраняя при этом низкое энергопотребление, что позволяет использовать дрон в течение длительных периодов времени.

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